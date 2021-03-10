أحداث آخر حلقة معروضة | مواعيد مسلسل «فى يوم وليلة»
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:22 ص
محمد مجديطباعة
يُعرض مسلسل الدراما الاجتماعية "في يوم وليلة" لمدة خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 7:30 مساءً، محققا نجاحًا كبيرًا على مستوى نسب المشاهدة الجماهيرية.
مواعيد مسلسل في يوم وليلة
كما يعرض العمل في الإعادة بتمام الساعة 2:00 صباحًا، وعلى قناة ONDRAMA الساعة 10:00 مساءً والإعادة الساعة 5:00 صباحًا.
وعُرضت موخرا أحداث الحلقة الـ12 من المسلسل ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وذلك بسبب تشابك الأحداث وترابطها، حيث تعرض أحمد رزق للعديد من المواقف المختلفة التي يعمل علة حلها خلال الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية.
كما تُعرض بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة الجديدة من العمل والتي ستحمل العديد من المفاجآت، ومن المتوقع أن تشتد الأحداث خلال هذه الحلقة وتفتح المجال للعديد من الأحداث المختلفة التي تؤثر على نهاية الحلقات الأخيرة من المسلسل.
والعمل يتناول قصه اجتماعية مشوقة في إطار 35 حلقة، متناولًا قصص من المجتمع المصري والعربي، في أجواء من التشويق والكوميديا وكذلك بعض المشاهد الرومانسية.
وعُرضت موخرا أحداث الحلقة الـ12 من المسلسل ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وذلك بسبب تشابك الأحداث وترابطها، حيث تعرض أحمد رزق للعديد من المواقف المختلفة التي يعمل علة حلها خلال الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية.
كما تُعرض بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة الجديدة من العمل والتي ستحمل العديد من المفاجآت، ومن المتوقع أن تشتد الأحداث خلال هذه الحلقة وتفتح المجال للعديد من الأحداث المختلفة التي تؤثر على نهاية الحلقات الأخيرة من المسلسل.
والعمل يتناول قصه اجتماعية مشوقة في إطار 35 حلقة، متناولًا قصص من المجتمع المصري والعربي، في أجواء من التشويق والكوميديا وكذلك بعض المشاهد الرومانسية.
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