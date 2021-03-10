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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث آخر حلقة معروضة | مواعيد مسلسل «فى يوم وليلة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:22 ص
مسلسل في يوم وليلة
مسلسل في يوم وليلة
محمد مجدي
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يُعرض مسلسل الدراما الاجتماعية "في يوم وليلة" لمدة خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 7:30 مساءً، محققا نجاحًا كبيرًا على مستوى نسب المشاهدة الجماهيرية.

مواعيد مسلسل في يوم وليلة


كما يعرض العمل في الإعادة بتمام الساعة 2:00 صباحًا، وعلى قناة ONDRAMA الساعة 10:00 مساءً والإعادة الساعة 5:00 صباحًا.

وعُرضت موخرا أحداث الحلقة الـ12 من المسلسل ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وذلك بسبب تشابك الأحداث وترابطها، حيث تعرض أحمد رزق للعديد من المواقف المختلفة التي يعمل علة حلها خلال الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية.

كما تُعرض بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة الجديدة من العمل والتي ستحمل العديد من المفاجآت، ومن المتوقع أن تشتد الأحداث خلال هذه الحلقة وتفتح المجال للعديد من الأحداث المختلفة التي تؤثر على نهاية الحلقات الأخيرة من المسلسل.

والعمل يتناول قصه اجتماعية مشوقة في إطار 35 حلقة، متناولًا قصص من المجتمع المصري والعربي، في أجواء من التشويق والكوميديا وكذلك بعض المشاهد الرومانسية.

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ويضم مسلسل "في يوم وليلة" كوكبة ونخبة من النجوم، هم أحمد رزق، وداليا مصطفى، وآيتن عامر، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد كرارة، وحسام فارس، وحسني شتا وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

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