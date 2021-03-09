مصرع شاب صدمه قطار بإيتاي البارود بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمه قطار ركاب بخط "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مزلقان كفر مساعد والسبعين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بدائرة مركز إيتاي البارود وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وفاة "حامد الشحات، ٢٥ سنة" مقيم دمنهور، صدمه قطار بين مزلقان كفر مساعد والسبعين وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.