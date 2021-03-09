المستفيدون من توصيل الغاز الطبيعى لقرى «حياة كريمة»: «وداعًا لزمن الأنابيب»

منذ انطلاقها فى عام ٢٠١٩، بدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعمالها لتحسين حياة المواطنين فى شتى المجالات، مع تطوير شامل للبنية التحتية وتوفير كل الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون، خاصة فى المناطق الأكثر فقرًا، التى عانت على مدار عقود من الإهمال وتردى الأحوال المعيشية.وتضمنت أعمال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير البنية التحتية تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، خاصة فى القرى الأكثر فقرًا بمحافظات الجمهورية، لإنهاء معاناة المواطنين المستمرة من أجل توفير «أنابيب البوتاجاز»، مع تكفل المبادرة بتكاليف التوصيل.«الدستور» زارت عددًا من القرى المستفيدة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورصدت تأثير هذه المشروعات على حياة المواطنين فى عدد من القرى بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بعد تخليهم عن أسطوانات البوتاجاز، وما تسببه من مخاطر، بالإضافة إلى التخلص من تكلفتها.«التنمية المحلية»: تنفيذ 5 آلاف مشروع بالمرحلة الأولىقال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن المبادرة انتهت من تنفيذ أكثر من ٥ آلاف مشروع فى المرحلة الأولى خلال شهر مارس الجارى.وأضاف أن هناك مشروعات تستغرق مدى زمنيًا قصيرًا تتراوح فترة الانتهاء منها ما بين ٦ و٧ أشهر، مثل توصيل مياه الشرب والمدارس والطرق، أما المشروعات الأخرى فتحتاج مدى زمنيًا أطول قد يصل إلى عام، ومنها الصرف الصحى والغاز الطبيعى والقطاع الصحى، وتم الانتهاء من وضع الخطط لهذه المشروعات لكل مركز على حدة وبدأت مرحلة التنفيذ بالتعاون مع الوزارة والجهات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل تنفيذ كم كبير من المشروعات فى نفس الوقت.رضا ناصر: وفرت الأمان وراحة البال بعد مشاكل «الأنبوبة».. وأنقذتنا من جشع التجارقالت السيدة رضا ناصر، المقيمة بقرية «صول» بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة إحدى المستفيدات من خدمة توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إن المبادرة أسهمت فى تحسين مستوى الخدمات فى القرية بشكل كبير، غير أن توصيل الغاز كان له الأثر الأكبر فى حياة أهالى القرية.وأضافت: «كنا دائمًا نحمل هم الأنابيب وحملها من وإلى المستودع بأطفيح، خاصة أننى كنت أضطر لحملها وركوب المواصلات بها، لأن زوجى يكون عادة منشغلًا فى عمله طيلة النهار». وواصلت: «أسرتى المكونة من ٤ أفراد كانت تستهلك ٣ أنابيب غاز شهريًا، واحدة للمطبخ وأخرى للخبز والثالثة لسخان المياه، وكانت تكلفة شراء الأنابيب وتوصيلها للمنزل ٢٧٠ جنيهًا شهريًا، وذلك فى حال توافرت بالمستودع».وتابعت: «فى أيام أزمات البوتاجاز، التى كانت تتكرر بين وقت وآخر، كان من المستحيل أن ننجح فى ملء الأنابيب الثلاث لتلبية احتياجات المنزل، وكنا نكتفى بواحدة فقط، عادة كانت تكلفة الحصول عليها تتجاوز الـ١٠٠ جنيه، نتيجة جشع التجار».وقالت: «وإلى جانب كل ذلك، كنا نعانى دائمًا من الخوف على الأطفال من مخاطر تسرب الغاز أو الحريق، خاصة أن أحد أبنائى أُصيب باختناق وهو فى سن الرابعة نتيجة حدوث تسرب فى الغاز».وأشارت إلى أن أعمال المبادرة فى قريتها تضمنت تحسين البنية التحتية والخدمات بالقرية، وبدأت أعمالها بمشروعات الصرف الصحى، ثم بدأت توصيل الغاز الطبيعى.وختمت بقولها: «انتهت مشكلات الأنابيب تمامًا فور توصيل الغاز للمنزل، ولأول مرة نرتاح من هذا الهم الكبير، كما أن الأمان أصبح متوافرًا بالمنزل، لأن شركة توصيل الغاز تأكدت من تنفيذ كل معايير الأمان والسلامة، طيلة الوقت».«إيجاس»: توصيل الخدمة إلى 12.5 مليون وحدةكشفت الشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» عن خطتها لزيادة عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر لتصل إلى ١٢.٥ مليون وحدة بنهاية العام الجارى، موضحة أنها انتهت بالفعل من توصيل الخدمة لما يزيد على ٦٠٠ ألف وحدة سكنية.وتستهدف الشركة من خلال المبادرة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى فى مراكز زفتى بمحافظة الغربية، وشبين القناطر بالقليوبية، وشربين بالدقهلية، وأشمون والشهداء بالمنوفية، وأرمنت بالأقصر، وكوم أمبو وإدفو فى أسوان، ولاستكمال خطة الدولة بالمشاركة فى تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لعدد ٦٠٠ محطة وقود جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب توصيل الغاز لـ٣٥٠ ألف عميل بمناطق عملها، و٩٠ ألف عميل بمناطق أعمال الشركات الشقيقة، بإجمالى عدد عملاء ٤٤٠ ألف عميل خلال ٢٠٢١.نشوى راضى: لم نتحمل جنيهًا للحصول على الخدمةذكرت نشوى راضى، المقيمة بقرية منشأة سليمان بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، أن حياتها اليومية خلال الأسابيع القليلة الماضية أصبحت مختلفة تمامًا بعد توصيل الغاز إلى منزلها.وقالت: «أبلغ من العمر ٣٠ عامًا، وأسكن فى بيت العائلة فى الطابق الثالث، وعشت سنوات أعانى من اضطرارى لحمل الأنبوبة على السلالم، ثم الوصول بها إلى المستودع وانتظار توفر الأنابيب به، وأحيانًا كنت أضطر لانتظار بائع الأنابيب لعدة أيام حتى يوفر لى أنبوبة ويتكرم بتركيبها، حتى لو اضطرنى ذلك لتحمل تكلفة مضاعفة تجعلنى أحصل على الأنبوبة مقابل ١٦٠ جنيهًا فى المرة الواحدة».وأضافت: «بعد هذه المعاناة التى استمرت سنوات، لم أصدق نفسى عندما علمت أن خدمة الغاز الطبيعى ستصل أخيرًا إلى منزلى، بعد وصول خدمة الصرف الصحى، وكنت أخشى كثيرًا من تكلفة التوصيل لكنى فوجئت بأن الشركة تكفلت بكل شىء، ونفذت أعمال الحفر وتركيب التوصيلات والترميم، وتأكدوا من توفر جميع معايير السلامة والأمان».وختمت بقولها: «فرحتى الأكبر كانت عند توصيل الغاز الطبيعى لمنزل والدتى المسنة، التى كانت تعانى كثيرًا مع الأنابيب، لأنها كانت تعيش رهن وصول أبنائها فى زيارات أسبوعية لتغيير الأنبوبة».حسان ثابت: عانينا من نقص الأسطوانات فى عهد «الإرهابية»أكد حسان ثابت، من أهالى قرية «شما» التابعة لأشمون بمحافظة المنوفية، أن سكان القرية عانوا سنوات طويلة من عدم توافر أسطوانات الغاز خاصة فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.وعبّر «ثابت» عن فرحته بتوصيل الغاز لمنزله، مشيرًا إلى أن زوجته عانت فترات طويلة لنقل الأسطوانة إلى البيت، خاصة فى الشتاء، مبينًا أنها سقطت أثناء حملها أسطوانة ما تسبب فى تعرض إحدى قدميها للكسر.وتابعت: «كنا ندفع نحو ٤٠٠ جنيه شهريًا لشراء أسطوانات البوتاجاز، أما عداد الغاز مسبق الدفع فنشحن الكارت بـ٥٠ جنيهًا ويمكن أن يكفى شهرين».