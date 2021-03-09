المكتبة المتنقلة تواصل نشاطها الثقافي والفني بالجيزة

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، معرض كتب ومجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للمكتبات المتنقلة وعروض الأراجوز، بمراكز الشباب بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.وتأتي الفعاليات كالآتي: مركز شباب أم خنان خلال الفترة 14 – 18 مارس الجاري، ومركز شباب عتمان خلال الفترة 21 -25 مارس الجاري، ومركز شباب الساحة خلال الفترة 27 يونيه - 1 يوليه القادم، بمحافظة الجيزة.وأشارت نيفين محمد موسى، إلى أن النشاط الثقافي للمكتبات المتنقلة يأتي تأكيدًا على دور الثقافة وأهميتها في خطة التنمية المستدامة والتنمية الشاملة التي تتبناها مصر، من أجل النهوض بالوعي الثقافي لكافة أطياف الشعب، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والفنية والعلمية وورش العمل التي تقدمها المكتبات المتنقلة في ربوع المحافظات.كما أكد الدكتور فتحي عبد الوهاب، أن كافة مؤسسات وقطاعات الوزارة بقيادة وزيرة الثقافة تسعى جاهدة لابتكار الوسائل التثقيفية والمعرفية والفنية المختلفة، لكي تصل الفعاليات والبرامج الثقافية بأقل مجهود في ظل جائحة كورونا، كما أن وزارة الثقافة توفر كافة الإمكانيات المتاحة بما يخدم الشارع المصري.