صفصافة تطرح غلاف رواية «شوجي بين» الفائزة بـ«مان بوكر»

تصدر دار صفصافة قريبا رواية "شوجي بين" للرواي دوجلاس ستيوارت، ومن ترجمة ميسرة صلاح الدين، والذي قام بنشر غلاف الرواية، مؤكدا أنها سوف تصدر قريبًا.الرواية كان قد سبق لها الفوز بجائزة البوكر 2020، وكانت دار صفصافة قد تعاقدت على حقوق النشر في نسختها العربية عقب تأهل الرواية للقامة الطويلة لجائزة مان بوكر البريطانية، بحسب قول محمد البعلي مدير دار صفصافة للنشر والتوزيع.الرواية تدور في الأحياء الفقيرة العمالية لمدينة جلاكسو، عن الطفل "شوجي بين" الذي يعاني بسبب هجر أبيه للمنزل، وأمه مدمنة الخمر ويكتشف من خلالها عالم الكبار بعد أن يقرر أن يقوم برعايتها لتورطها في العديد من العلاقات والمغامرات الفاشلة.