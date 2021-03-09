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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«CIB» يشارك فى ندوة «معهد التمويل»: المنطقة العربية تحتاج 280 مليار دولار للتنمية المستدامة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:17 م
الدكتورة داليا عبدالقادر
الدكتورة داليا عبدالقادر
حسن كامل
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شاركت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى، كمتحدث رسمى فى الندوة الافتتاحية لمعهد التمويل الدولى «Institute of International Finance» لمناقشة موضوع «التمويل المستدام بالأسواق الناشئة- رؤية المؤسسات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

واستهدفت الندوة تسليط الضوء على وضع التمويل المستدام بالأسواق الناشئة والسمات المشتركة بين أجندة التمويل المستدام بهذه الأسواق وأحدث الاتجاهات الاقتصادية بالأسواق الرئيسية، كما يعقد المعهد سلسلة ندوات افتراضية حول ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة لاستعراض الجهود المتعلقة بالتمويل المستدام فى الأسواق الناشئة.
وقالت «عبدالقادر»: إن القطاع المالى فى المنطقة العربية يتميز بمتانة مركزه المالى بالرغم من الأزمات العالمية المتلاحقة، وتفعيل التمويل المستدام فى المنطقة سوف يسهم فى تسريع وتيرة التحوّل نحو الشمول المالى واستخدام الحلول الرقمية والاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة التى تتطلب تدفق الاستثمارات الخارجية وأسواق رأس المال، وتمويل البنوك تقدر بحوالى ٢٨٠ مليار دولار سنويًا، مشددة على الدور الحيوى الذى تلعبه المؤسسات المالية فى بناء الآليات المطلوبة لتفعيل دور الأطراف ذات العلاقة، وإنشاء نظم الحوكمة المنظمة لعمليات تمويل التنمية المستدامة، موضحة أن تلك هى الحلقة المفقودة، حيث إن المنطقة العربية مصدر لرأس المال «Net Exporter of Capital» وموارده المالية الذاتية كافية لتحقيق نمو اقتصادى وتنمية للمجتمعات والبيئة بالمنطقة.
يذكر أن الجلسات الافتراضية تطرقت إلى مناقشة العديد من النقاط، ومن بينها مقارنة بين التمويل المستدام فى الأسواق الناشئة والرئيسية ومدى مواءمة ممارسات التمويل المستدام فى الأسواق الناشئة مع أجندة التمويل المستدام على الساحة العالمية ومدى تفاعل الجهات التنظيمية فى الأسواق الناشئة مع ممارسات التمويل المستدام.
كما تناولت الجلسات تحديد مخاطر وفرص الاستدامة فى الأسواق الناشئة، فضلًا عن تنامى الاهتمام العالمى بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة فى حشد رءوس الأموال من مؤسسات القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة ودور خبراء الاستدامة فى تعزيز أجندة الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.
وأدارت ليز روبرتس، المستشار العام لمعهد التمويل الدولى، الندوة الافتراضية، بحضور داميان هالز ممثل شركة ديلويت بالمملكة المتحدة الذى استعرض بعض النقاط الرئيسية من استطلاع ديلويتمعهد التمويل الدولى حول «مستقبل رئيس قطاع الاستدامة»، مع التركيز على الدور المتزايد لهذه المهنة فى تخطيط وتنفيذ أجندة الاستدامة على الصعيد العالمى.

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