إصابة طالبة صدمتها سيارة أستاذة جامعية عقب خروجها من الامتحان بجامعة المنيا

أصيبت طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، اثر اصطدام سيارة أستاذة جامعية بكلية العلوم بها عقب خروجها من الامتحانات عصر اليوم وتم نقل الطالبة لمستشفى المنيا الجامعي لتلقى العلاج وإجراء الفحوص الطبية.وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا يفيد باستقبال مستشفى المنيا الجامعي الطالبة ماكرينا مجدى ظريف ولمقيدة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة وبها عدة إصابات متنوعة.وبعمل التحريات اللازمة تبين أن الطالبة أثناء خروجها من امتحانات نصف العام بالكلية اصطدمت بها سيارة تقودها أستاذة جامعية بكلية العلوم رفض الكشف عن هويتها وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.وفى ذات السياق توجه مساء اليوم الثلاثاء الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة والدكتورة أمل كمال وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور حاتم سرحان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث برفقة الدكتور أيمن حسانين مدير عام المستشفيات لجامعية لمستشفى المنيا الجامعي للاطمئنان على حالة لطالبة المصابة.وأعلنت كلية الصيدلة أنه تعرضت اليوم الطالبة ماكرينا مجدي ظريف بالفرقة الخامسة حديث لحادث سير داخل الحرم الجامعي وتم نقل الطالبة للمستشفى الجامعي نتج عنه إصابات خفيفة وتم عمل الفحوصات اللازمة الاطمئنان على صحتها وأدت امتحانها المقرر اليوم داخل المستشفى من خلال لجنه خاصة، وهي الآن بحالة جيدة.وأشار البيان إلى أن عميد كلية الصيدلة وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة والدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لزيارتهم للطالبة بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على صحتها.وأكد عميد الكلية أنه تم إحضار الأستاذة المتهمة في الحادث وتصالح الطرفان في قسم الشرطة حيث بررت أستاذة الجامعة الأمر بأنها لا تقصد إصابة الطالبة أثناء خروجها من الامتحان داخل الحرم الجامعي.