وكالة حكومية تتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيرتفع في 2021 بينما سيتراجع الطلب لثاني عام على التوالي بسبب التداعيات الاقتصادية للإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.وفي أحدث توقعاتها الشهرية، توقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف سيرتفع إلى 91.35 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 92.83 قدم مكعبة يوميا في 2022، من 91.34 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020.وأعلى مستوى على الإطلاق لإنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي كان 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019.