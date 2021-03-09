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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:10 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء، مع اللواء عاصم الطناني مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف وأحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، للوقوف على مستجدات الموقف الخاص بمشروعات التطوير التي يجريها جهاز الساحل الشمالي الأوسط بعدد من المناطق بالمحافظة، وكذا مخطط إنشاء سوق الجمعة.

وتابعت "المحافظ" الأعمال المستجدة بمشروعات تطوير شارع الثورة بمدينة كفر سعد وطريق ١٨ وموقف سيارات الأجرة بمدينة ميت أبو غالب، وأيضًا تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور وشارع بورسعيد وكورنيش النيل بمدينة السرو، كما اطلعت على الموقف الخاص بأعمال الإنارة وتغذية الكهرباء وشبكة صرف مياه الأمطار، وكذا كافة الأعمال المدرجة بخطط تطوير تلك المناطق للبدء في عمليات الرصف بالأسفلت.

وعلى جانب آخر، استكملت "محافظ دمياط" المناقشات بشأن مخطط إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة قدرها ٤٥ مليون جنيه، حيث تابعت آخر التطورات بخصوص إنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وتوصيل المياه والكهرباء وأيضًا تنفيذ اشتراطات منظومة الحماية المدنية بالسوق الذى سيضم وحدات تجارية ومبنى إداري ووحدة للأمن ومسجد وبوابات ودورات مياه وكافيتريا وساحات لانتظار السيارات.

وفى هذا الصدد، أكدت "الدكتورة منال عوض" على سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بذلك والبدء في الخطوات التنفيذية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمخطط العام للسوق لتحقيق الهدف من إنشاؤه للقضاء على العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

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