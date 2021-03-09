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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «ولاد البلد» يعود من جديد للمحافظات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:10 م
عرض ولاد البلد
عرض ولاد البلد
حسين الجندي
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قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج الفرقة يعود من جديد للمحافظات.

يقدم العرض ابتداء من الخميس المقبل ١١ مارس بمحافظة قنا ولمدة ١٥ ليلة عرض يجوب خلالها العرض مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تهدف الخطة إلى تجوال ٩ عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح ب ١٤ محافظة حتى شهر يونيو لعام ٢٠٢١، وتقدم جميع عروضها بالمجان.

يذكر أن عرض "ولاد البلد" يقدم عروضه بمحافظة قنا بقصر ثقافة قنا ابتداء من الخميس المقبل وحتى الاثنين المقبل الموافق ١٥ مارس في تمام السابعة مساء، عقب ذلك يقدم العرض بمراكز المراشدة، المعانا، الكراتية، ونجع قطيب دشنا، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي بالمحافظة، وهي المرة الثانية التي يقدم بها العرض بمحافظة قنا، حيث أن العرض موجه للقرى والنجوع بالمحافظات بالإضافة إلى المراكز.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

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