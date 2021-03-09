«المالية» تصدر تعليمات سك واستخدام ختم شعار الجمهورية

حصلت «الدستور» على نسخة من الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2021 الصادر عن وزارة المالية بشأن تنظيم العمل بأختام شعار الجمهورية.ونص الكتاب الدوري على أنه تتولى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة إصدار وتشغيل وتوريد جميع أختام شعار الجمهورية الرسمية مع البصمة الكودية المكملة للخاتم بطريقة الحفر بالليزر على كاوتش.ويتعين على الجهات المرخص لها بحيازة الخاتم وفروعها أن يتضمن طلب التصديق لها باستلام الخاتم الرسمي لشعار الجمهورية أن تحدد الموضوعات التي يستخدم فيها هذا الخاتم، ويتعين على الجهات المرخص لها بحيازته أن تعهد بتسليمه لمستوى وظيفي مناسب لا يقل عن الدرجة الثالثة.ويراعى عند فقد الخاتم ان يتم النشر عنه في 3 أعداد متتالية من الوقائع المصرية وفي 2 صحف يومية واسعة الانتشار.