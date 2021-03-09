إزالة حالة تعدِ على أرض أملاك الدولة بعزبة الخمسين بالفيوم

قام خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بالتعاون والتنسيق مع الشرطة، بحملة إزالة حالة تعدِ بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة بقرية الخمسين التابعة للوحدة المحلية بالغرق عبارة عن صب أعمدة خرسانية على مساحة 188 مترا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما وجه رئيس المركز، رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز بضرورة المتابعة اليومية لإزالة أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد ومصادرة معدات وأدوات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية والتصدي بكل حسم للتعديات وعدم التهاون مع المخالفين ومحاسبة كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون.