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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب السفير الصيني بالقاهرة يؤكد أهمية أدوار المرأة في المجتمع الدولي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:08 م
المرأة
المرأة
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أكد نائب السفير الصيني بالقاهرة وزير مفوض "شياو جين هنج" أهمية الأدوار التي تلعبها المرأة في المجتمع الدولي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون العالمي لدفع تنمية المرأة، وأهمية وجود بيئة عالمية مستقرة وتنمية مستدامة ودعم جهود الأمم المتحدة في جعل تنمية المرأة أولوية.

ودعا لمضاعفة الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالقضية العالمية لتنمية المرأة، مشيرا إلى أهمية العمل الجاد لبناء عالم لا تعاني فيه المرأة من التمييز وإقامة مجتمع التنمية الشاملة.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وإقامة مهرجان بكين العالمي للمرأة برعاية مؤسسة الصين العالمية للسلام برئاسة " لي روهونج " وبالتعاون مع اليونسكو، بمشاركة نخبة من المسئولين الدوليين والدبلوماسيين وبثت عبر الأنترنت.

وقال: إنه من المهم بشكل خاص أن نتعامل مع الاحتياجات الخاصة للمرأة، وتحقيقا لهذه الغاية نحتاج للاهتمام بالاحتياجات الصحية والاجتماعية والنفسية وبيئة العمل للعاملات الطبيبات في لمواجهة كوفيد – 19، وأنه من الضروري أن نخلق فرصًا جديدة للمرأة للمشاركة في صنع القرار، والمشاركة بشكل أكبر في الحوكمة الوطنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، قال "بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، إن النساء هن صانعات الحضارة الإنسانية ومحركات التقدم الاجتماعي، وقد حققن إنجازات غير عادية في جميع مجالات العمل"، وإن العاملات والطبيبات والباحثات والعاملات في المجتمع واجهن الوباء، وتحدين الخطر وعملن على مدار الساعة، في الخطوط الأمامية للمعركة لمواجهة الوباء، وأضاف " إننا في سعينا لتحقيق التنمية نحتاج إلى حماية حقوق المرأة ومصالحها، وتحسين حياتها وضمان أن تسير تنمية المرأة جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ومن جانبه، قال "لي روهونج"، رئيس مؤسسة الصين العالمية للسلام، إن المرأة تلعب دورًا رائدًا في العديد من الصناعات وفي التنمية الاقتصادية العالمية اليوم، ولعبت أيضًا دورًا مهمًا في الرعاية الطبية والعولمة وفي الكفاح العالمي ضد الوباء.

وأضاف "في العام الماضي في المعركة العالمية ضد الوباء، أدركنا بوضوح أن الاقتصاد والتقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن قوة المرأة، ومن الضروري أكثر للمهنيات أن يلعبن تأثيرهن الفريد في الحوكمة العالمية.

ودعا الحكومات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية في جميع البلدان إلى منح النساء في جميع أنحاء العالم المزيد من التسامح والتمكين، من أجل التنمية وتقدم الحضارة ورفاهية الإنسانية.

ومن جانبها، قالت قنصل عام الصين بالإسكندرية "جياو لي ينغ" إنه تحت القيادة القوية للرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس عبد الفتاح السيسي، تعززت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر في ظل زخم عميق للتنمية مع نتائج مثمرة.

وأضافت "إننا سنواصل العمل لزيادة تعزيز التبادلات والتعاون، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز التحسين المستمر لوضع المرأة، وتعميق الصداقة التقليدية بين الصين ومصر، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين إلى السعي لحياة أفضل".

وتابعت "لقد شاهدت شخصيًا الجهود الكبيرة والتقدم الإيجابي، الذي حققته الحكومتان الصينية والمصرية لتحسين وضع المرأة، لا سيما الدور الفريد والمهم الذي لعبته النساء في مكافحة وباء كورونا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين لمواجهة (كوفيد – 19)، مقدمة التهنئة إلى المرأة في جميع أنحاء العالم احتفالا بتلك المناسبة.

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