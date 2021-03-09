إحالة قائد سيارة ألقى مخلفات بناء بالطريق العام بالبياضية للنيابة

تمكنت رئاسة مدينة البياضية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة من ضبط سيارة تلقى بمخلفات البناء داخل المدينة في الطريق العام.وقامت شرطة البيئة والمسطحات بقيادة العميد محمد طه مدير إدارة البيئة والمسطحات، بضبط المتهم ومالك السيارة المخالفة.وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.وتهيب رئاسة المدينة بالمواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك.في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لكافة المخالفات التي تضر بالبيئة والنظافة.