إحالة قائد سيارة ألقى مخلفات بناء بالطريق العام بالبياضية للنيابة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:06 م
هدى الأميرطباعة
تمكنت رئاسة مدينة البياضية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة من ضبط سيارة تلقى بمخلفات البناء داخل المدينة في الطريق العام.
وقامت شرطة البيئة والمسطحات بقيادة العميد محمد طه مدير إدارة البيئة والمسطحات، بضبط المتهم ومالك السيارة المخالفة.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب رئاسة المدينة بالمواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك.
في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لكافة المخالفات التي تضر بالبيئة والنظافة.
وقامت شرطة البيئة والمسطحات بقيادة العميد محمد طه مدير إدارة البيئة والمسطحات، بضبط المتهم ومالك السيارة المخالفة.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب رئاسة المدينة بالمواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك.
في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لكافة المخالفات التي تضر بالبيئة والنظافة.