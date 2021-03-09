رسميًا.. أحمد حسن محللًا رياضيًا على «أون تايم سبورتس»

أعلنت قنوات «أون تايم سبورتس»، برئاسة أيمن سالم، انضمام أحمد حسن إلى صفوف المحللين لمباريات كرة القدم، ويعد ذلك إضافة كبيرة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة «المتحدة للخدمات الإعلامية".وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن انضمام أحمد حسن إلى القنوات جاء بناءً على قدرته الفنية المميزة، التى اكتسبها عبر مشواره الكروى الكبير لاعبا وعضوا فى الأجهزة الفنية المختلفة، موضحا أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الإستاذ تامر مرسي وافق على انضمام أحمد حسن، ليبدأ العمل فور توقيع العقد ليشارك فى الأستديوهات التحليلية بقنوات أون تايم سبورتس.