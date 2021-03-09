19749 إصابة و376 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 376 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 318 أمس، في حين ارتفعت الإصابات بالفيروس بواقع 19749 حالة، ارتفاعا من 13902 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا إجمالا 100479 وفاة جراء كوفيد- 19 منذ ظهور المرض في أراضيها في فبراير، من العام الماضي، وذلك في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة في العالم، وسجلت إيطاليا ما إجماليه 3.1 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.