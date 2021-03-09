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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات تخصيص اللقاحات للاستهلاك المحلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:04 م
شارل ميشيل
شارل ميشيل
وكالات
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رفض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، اتهامات "تخصيص اللقاحات للاستهلاك المحلي" التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي، وقال: إن في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا والولايات المتحدة حظرا على تصدير جرعات كوفيد-19، لم يتوقف الاتحاد الأوروبي عن تصديرها.

وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات محلية ببطء طرح اللقاح مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة، وأخرى خارجية بالتأخر الكبير في تقديم اللقاحات للدول الفقيرة مقارنة مع الصين وروسيا أو الهند.

وفي الأسبوع الماضي، انزعج مشترو اللقاح في الخارج من دعم قرار إيطالي بوقف شحنة إلى أستراليا.

وفي بيان مطول، دافع ميشيل الذي يمثل قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن استراتيجية التكتل.

وقال: إنه لولا أوروبا لما أمكن تطوير وإنتاج عدة لقاحات خلال أقل من عام كما أن تضامن الاتحاد الأوروبي ساعد الدول الفقيرة في الحصول على الجرعات الأولى.

وانتقد "الدعاية الكبيرة" التي صاحبت تقديم الصين وروسيا للقاحات إلى دول أخرى.

وقال: أوروبا لن تستغل اللقاح في أهداف ترويجية. نحن نروج لقيمنا.

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