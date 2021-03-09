رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات: مصر تشهد أكبر تطوير ورقمنة لمنظومة التعليم

قال حسانين توفيق عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، إن مشروع الرئيس السيسي لتطوير التعليم في مصر وإتاحة الوسائل الرقمية الحديثة من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بعد ستؤدي إلى استعادة مصر لمكانتها الرائدة بمؤشرات التعليم الرقمي، مشيرا إلى أن مصر تشهد أكبر تطوير للمنظومة في تاريخها ورقمنة الجامعات والمدارس التي ستكلف الدول نحو 10 مليار جنيه.وأشاد «توفيق» باتفاق الحكومة مع أكبر مصنع للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية للبدأ في إنشاء مصنع جديد لصناعة «التابلت» حيث تعد خطوة عظيمة لتوطين صناعة إلكترونية هامة في مصر على أرض صعيد مصر بمحافظة بنى سويف، ليس فقط تصنيع وسيلة تكنولوجية أساسية للطلاب في ظل نظام تعليمى يشهد تطويرا غير مسبوق، لكن الأهم أن هذا المنتج الذى سيحمله كل طالب في مصر سيكون عليه شعار «صنع في مصر».وتابع رئيس لجنة الاتصالات أن النجاح الكبير لهذه الخطوة الهامة، سيكون ملهم وانطلاقة لتوطين صناعات إلكترونية عديدة تنطلق من أرض مصر وتوزع منتجاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحظى بثقة المستهلك في جميع أنحاء العالم.وناشد «توفيق» أن بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة «الهوية الرقمية» لجميع المواطنين، وتعد أحد أساسيات تنفيذ برامج التحول الرقمي وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى واستخدام الـBig Data خاصة التشريعات المتعلقة بإتاحة المعلومات وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي يتوافق عليها جميع الأطراف، سواء الحكومة أو المجتمع المدنى.وعلى مستوى التعليم والتعليم الفني، أكد على رؤيته بضرورة دراسة كيفية تحقيق التحول الرقمي الكامل في مجالات التعليم، ووضع هدف رئيسي لها وهو القضاء على معوقات التعليم الرقمي من خلال دراسة معوقات تطوير منظومة التعليم وتحقيق التحول الرقمى الكامل في هذا القطاع الذى يحظى بأولوية على اهتمامات الدولة، ودراسة كيفية تعميم وسائل التعليم الإلكتروني من خلال آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات وإنشاء مكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الإنترنت وكيفية استخدام التقنية الحديثة بجميع أنواعها في إيصال المعلومة من المعلم إلى الطالب في أقل وقت وجهد، وتحقيق أكبر فائدة، وهو ما يتطلب مجموعة من الآليات لتحقيق الهدف توفير بنية تحتية قوية، مؤهلة لتحقيق التحول الرقمى الكامل في قطاع التعليم.وتابع: «ينبغي إعداد جيل من المعلمين والمتعلمين قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة ومهارات العصر لمواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها العالم في هذا المجال والاستفادة من أهم التجارب الدولية في تطوير التعليم، وتعليم البرمجيات منذ مراحل الدراسة الأولى، لتخريج أجيال من المبرمجين المصريين المبتكرين، مع الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات وربط القطاع الخاص والصناعة بالمراكز البحثية في الجامعات لتطوير تكنولوجيات الصناعة في مصر لزيادة الإنتاج وتحسين جودته بأقل تكلفة، وإجراء الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق هذا الهدف».