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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على 16 متهمًا في البحث عن الآثار بمدينة نصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:00 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا، الحكم على 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار بمدينة نصر في القضية رقم 47 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم:"حسام.ز، أحمد.ع، لطفي.ل، أحمد.ا، رفيق. ف، معوض.ج، محمد.ز، تامر.غ، شريف. ع، محمد.ح، حسام الدين.ا، صبري.ب، تامر. ا، اسلام. ص، اشرف.م، حسيب. ع".

كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرض أثرية وذلك باجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

أشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادي عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقي المتهمين بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرض أثرية.

واختتم أمر الإحالة قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبس بها.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن وأيمن محمد محمد سيد وأمانة سر أحمد كمال وإسلام عاشور.

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