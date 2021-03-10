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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«يسرقون أيضًا».. اتهامات طالت أدباء كبار

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:02 ص
توفيق الحكيم
توفيق الحكيم
ايهاب مصطفى
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لم يسلم الأدباء الكبار في مصر والعالم العربي من اتهامات بالسرقة، والعديد من التقارير والكتابات أكدت أن هناك تشابه بين إنتاجهم الأدبي وإنتاج أجنبي وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الاتهامات.

توفيق الحكيم

الاديب المصري الكبير لم ينج من اتهامات السرقة، فقد خرج الصحفي عصام زكريا في تقرير له بمجلة المصور أن أول نص مسرحي للحكيم تحت عنوان "العريس" مقتبس من مسرحية فرنسية، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ولكن طالته اتهامات أخرى مثل سلسلة مقالات أحمد رشدي صالح نشرت في الجمهورية قارن فيها بين أعمال الحكيم وأعمال أجنبية.

جمال الغيطاني

الغيطاني طالته أيضًا اتهامات بالسرقة في روايته الشهيرة"الزيني بركات"، وقيل أنه اقتبس الكثير من ابن اياس دون الإشارة للمصدر، ولم ينكر الغيطاني قراءته لابن اياس ولكنه نفى السرقة موضحا أنه تأثر الكاتب فقط.

نزار قباني

ذكرت تقارير صحفية أن الأغنية التي شدت بها الفنانة ماجدة الرومي تحت عنوان"مع جريدة" لنزار قباني إنما هي قصيدة قام نزار قباني بسرقتها من شاعر فرنسي هو جاك بريفير، وحين نشر الكاتب والروائي سهيل إدريس روايته الشهيرة "الحي اللاتيني " أورد فيها نص بريفير وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يتهمون نزار بسرقتها.

يوسف زيدان

طالت الاتهامات أيضًا الكاتب والمفكر يوسف زيدان، بعد إصداره لرواية "عزازيل" وفوزها بجائزة البوكر العربية، ولانها تضمنت هيباتيا الشخصية التاريخية الشهيرة فقد راحت كتابات تتهم زيدان بسرقة الرواية من الروائي الإنجليزي تشارلز كينجسلي وتحديدا من رواية هيباتيا، وأيضًا من الراوئي أمبرتو إيكو وتحديدا من اسم الوردة، وحين سمع يوسف زيدان الاتهامات ضحك وقال إن الرواية تباع في انجلترا وفازت بجوائز وحققت مبيعات.

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