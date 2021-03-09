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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل إنشاء أضخم مشروع سكنى إداري تجارى بمدينة أرمنت

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:51 م
مشروع سكنى إداري
مشروع سكنى إداري تجارى
هدى الأمير
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اجتمع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأعضاء الإدارة الهندسية ببنك التعمير والإسكان لمراجعة آخر المستجدات للبروتوكول والرسومات الهندسية قبل تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إداري تجارى داخل مدينة أرمنت وهو المشروع الذى توقف منذ عام 1982م، حيث تم إزالة جميع العقبات لاستئناف العمل بالمشروع.

وأبدى عاشور بعض الملحوظات على الرسومات الهندسية وطلب تعديل بندين بالبروتوكول حتى يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م.

وتعود الواقعة إلى أنه بعد أن تم إبرام عقد إنشاء وحدات سكنية مع تقرير حق الانتفاع بالأرض بين كل من محافظ قنا ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتاريخ الثلاثاء الموافق 9111982م (وما اشتمل عليه من بنود)، توقف العمل بالمشروع، وما تلا ذلك من قرارات ومكاتبات وإنذارات واجتماعات متبادلة بين قيادات محافظة الأقصر وقيادات بنك التعمير والإسكان لإزالة جميع العقبات التي أوقفت المشروع وإيجاد حلول سريعة لتحقيق استفادة عظمى لمواطني مدينة أرمنت.

وأضاف عاشور أن المقترح الذى تقدم به لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة بدلًا من إقامة المشروع على مساحة 4700م2 والاستفادة من 6700م2 فقط أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة 4700م2 مع الاستفادة بمساحة تصل إلى أكثر من 19500م2 أي بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاث أضعاف ونصف مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة.

وأكد أن البنك قام بعمل التصميمات الابتدائية بناء على رؤية مجلس مدينة أرمنت وإرسال المقترح الذى تم عمل بعض التعديلات عليه وإرساله إلى البنك مرة أخرى وجارى الآن أعمال الرفع المساحي بواسطة بنك التعمير والإسكان للبدء في تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إداري تجارى داخل مدينة أرمنت.

وأثنى عاشور على الدعم الكامل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعادة المشروع للنور في ظل توجهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول غير نمطية وذلك لصالح المواطن.

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