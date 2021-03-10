سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر بالبنوك



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وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه. 8 - سعر الدولار في بنك القاهرةوسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.

يرصد موقع "الدستور"، في تقريرة اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-3-2021 في مصر.1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.76 جنيه.3 - سعر الدولار في بنك مصروبلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.76 جنيه.4 - سعر الدولار في بنك عودهوتداول سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.5 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBوشهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.6 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلاميوسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.7 - سعر الدولار في بنك الإسكندريةوشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.