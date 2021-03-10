سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:17 ص
هبه محمدطباعة
يرصد موقع "الدستور"، في تقريرة اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-3-2021 في مصر.
1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.76 جنيه.
3 - سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.76 جنيه.
4 - سعر الدولار في بنك عوده
وتداول سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
5 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وشهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
6 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
7 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر بالبنوك
1 - سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
2 - سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.76 جنيه.
3 - سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.76 جنيه.
4 - سعر الدولار في بنك عوده
وتداول سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
5 - سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وشهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
6 - سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.
7 - سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.77 جنيه.
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وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.68 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.78 جنيه.