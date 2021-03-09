«الغزاوي»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات يدعم الصناعة الوطنية

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي الخبير الاقتصادي، إن توجه وزارة قطاع الأعمال العام نحو إنشاء مصنع لإطارات السيارات جاء بالتزامن مع توطين صناعة السيارات في مصر، مما يساهم في تنمية الصناعة المحلية.وأضاف «الغزاوي» في تصريح لـ«الدستور» أن الدولة تتجه حاليا إلى توطين صناعة إطارات السيارات وقطع الغيار لتفادي المشاكل التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية بالدولة، مشيرا إلى أهمية إنشاء عدد من مراكز الصيانة لتشجيع الإنتاج المحلي من السيارات.وتوقع أن قطاع السيارات في مصر سيشهد زيادة استثمارات أجنبية ومحلية خلال السنوات المقبلة نتيجة توجه الدولة لإقامة الصناعات المكملة لصناعة السيارات وتذليل العقبات التي قد تواجه هذه الصناعة.