جامعة طنطا تكرم 15 أستاذًًًا حصدوا جائزة «الإشارات المرجعية»

كرم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، 15 من أعضاء هيئة التدريس، حصدوا جائزة «الإشارات المرجعية» للعام الجامعي 2019 - 2020، وقيمتها 25 ألف جنيه لكل عضو.وقال الدكتور محمود ذكي، إن التكريم جاء ليؤكد الأهمية القصوى التي توليها مصر للعلم والعلماء بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا كذلك الدعم المستمر الذي يوليه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي للبحث العلمي بكافة الجامعات المصرية.وأكد رئيس جامعة طنطا، على أهمية البحث العلمي والذى يعد قاطرة التنمية المستدامة، موجهًا بضرورة ربط مخرجات البحوث باحتياجات المجتمع، إلى جانب تحفيز الباحثين على بذل المزيد من الجهد، وتقديم أعلى مستوى من الأداء للارتقاء بتقييم الجامعة بين نظرائها من الجامعات الإقليمية والعالمية.أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة وافق على منح جائزة الإشارات المرجعية لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان.وأضاف أن تقدير جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى للعلماء والباحثين يأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للنهوض بالبحث العلمي وتقديم كافة سبل الدعم.وأعرب المكرمون عن سعادتهم بالتكريم باعتباره شيء إيجابي ودافع قوى لاستكمال مسيرتهم البحثية، مؤكدين أن العلم هو الضمانة الحقيقية لارتقاء الأمم وتقدمها، ورسالة لكل الباحثين بجامعة طنطا لحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق والتعاون المثمر بما يعود بالنفع العام على الجامعة.شمل التكريم كل من الأساتذة الدكتور محمد ناصر الشيخ، الدكتور أسامة العشري، الدكتور شريف عبد الباقي، الدكتور عصام الحلبى بكلية الطب، الدكتور محمد العيسوي، الدكتور محمد أبو العزم، الدكتور السيد سالم، الدكتور أسامة حميدة بكلية العلوم، الدكتور إيهاب اللبودى، الدكتور محمد عبد الجيد، الدكتور ضياء الدين منصور، الدكتور عمار الشيخ بكلية الهندسة، الدكتور ابتسام عيسى، الدكتور أحمد عبد الحكيم الشربيني، بكلية الصيدلة، الدكتور حاتم عبد الحميد الحديني، كلية طب الأسنان.