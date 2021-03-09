عودة العمل بمكتب بريد الصوالحة بالحبيل الأحد المقبل
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:49 م
هدى الأميرطباعة
تفقد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، مكتب بريد الصوالحة بالحبيل، في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة بالمدن والمراكز.
ورافقه في الجولة، المهندس الطيب أحمد مدير القسم الفني بهندسة كهرباء البياضية.
وتم خلال الجولة المرور تركيب العداد الكهربائي الخاص بالمكتب وتوصيل التيار له بعد التجديد.
كما أفاد مدير منطقة بريد الأقصر بأنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالمكتب يوم الأحد المقبل بعد إنهاء كافة أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي.
ورافقه في الجولة، المهندس الطيب أحمد مدير القسم الفني بهندسة كهرباء البياضية.
وتم خلال الجولة المرور تركيب العداد الكهربائي الخاص بالمكتب وتوصيل التيار له بعد التجديد.
كما أفاد مدير منطقة بريد الأقصر بأنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالمكتب يوم الأحد المقبل بعد إنهاء كافة أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي.