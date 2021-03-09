عودة العمل بمكتب بريد الصوالحة بالحبيل الأحد المقبل

تفقد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، مكتب بريد الصوالحة بالحبيل، في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة بالمدن والمراكز.ورافقه في الجولة، المهندس الطيب أحمد مدير القسم الفني بهندسة كهرباء البياضية.وتم خلال الجولة المرور تركيب العداد الكهربائي الخاص بالمكتب وتوصيل التيار له بعد التجديد.كما أفاد مدير منطقة بريد الأقصر بأنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالمكتب يوم الأحد المقبل بعد إنهاء كافة أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي.