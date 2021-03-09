الجمعة.. مكتبة مصر العامة بالجيزة تناقش كتاب «هي قوية»

تنظم مكتبة مصر العامة بالجيزة، في تمام الثالثة من مساء الجمعة المقبلة، ندوة خاصة لمناقشة كتاب «هي قوية» للكاتبة الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون سارة جمال، وذلك بمناسبة شهر المرأة واليوم العالمي.ومن المنتظر أن تدير الندوة الكاتبة الصحفية والأديبة منى رجب، والدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي، فضلا عن حضور عدد كبير من الشخصيات التي يتناولها الكتاب، من مبدعات مصر.يذكر أن كتاب «هي قوية»، يلقي الضوء على أسرار النجاح والقوة لدى المرأة المصرية، من خلال حوارات جرى إعدادها لمجلة الإذاعة والتلفزيون، مع 30 امرأة مصرية قوية وناجحة.والكتاب مقسم إلى خمسة فصول: الأول قوى ناعمة، الفصل الثاني ضد الكسر، الفصل الثالث ملهمات، الفصل الرابع مثاليات، الفصل الخامس بنات مصر قد الدنيا.