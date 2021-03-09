ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في المغرب لـ486833

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 508 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 486833 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت- عقب إجراء 9295 فحصا- قد بلغ 5256679 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8695، كما تم تسجيل 664 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 473208.