محمد أنور يشكر عبير صبري: نورتينا في «إسعاف يونس»

تقدم الفنان محمد أنور، بالشكر إلى ضيفة الحلقة الثالثة من مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، والذي يعرض هذه الفترة على قناة سي بي سي.وكتب أنور عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات: "‏شكرًا لنجمة الحلقة الثالثة ‎عبير صبري من اكتر الحلقات اللي جالي ردود فعل حلوة عليها، نورتينا في مسلسل ‎إسعاف يونس، من السبت إلى الأربعاء الساعة ٨ مساءً على cbc و١١ مساءً على cbc drama".المسلسل من بطولة محمد أنور وهناء الشوربجي والفنانة سارة سلامة والفنانة منة عرفة ومحمد علي رزق وحسين أبو حجاج بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نجوم الصف الأول مثل أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومصطفى خاطر وكريم فهمي وصلاح عبد الله وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود ومحمد عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم ومن إخراج معتز التوني والمسلسل الجيدد من إنتاج شركة سينرجي ومنصة Watch It للمنتج تامر مرسي.