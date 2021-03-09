«الطاقة الأمريكية» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لـ2021

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 5.32 مليون برميل يوميا.

وفي أحدث توقعاتها الشهرية، زادت الوكالة الحكومية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 330 ألف برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.