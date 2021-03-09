«كورونا» يخفّض معدلات التشغيل بين مطارى القاهرة وباريس

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي عن انخفاض الحركة الركابية بين مطاري القاهرة وباريس خلال الآونة الأخيرة في ظل تفشي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن مطار القاهرة الدولي يستقبل يوميًا 4 رحلات جوية دولية بين القاهرة وباريس عبر شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية الفرنسية.أشارت المصادر إلى أن معدلات التشغيل الركابي بين المطارين تشهد انخفاضًا كبيرًا فى الحركة رغم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بمطار القاهرة.أوضحت المصادر أنه من المتوقع زيادة معدلات التشغيل الركابي والجوي مع بداية حلول الفصل الصيفي، خاصة في ظل بدء الدولتين تطعيم المواطنين لقاح كورونا، ما يسهم بشكل كبير في كثافة الحركة الركابية بين مصر وفرنسا.