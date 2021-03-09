ضبط المتهم بسرقة حسابات التواصل الاجتماعي

وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام صاحب أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بنشر مشاركات تتضمن الترويج والإعلان عن قدرته على استخراج بيانات مستخدمي أرقام هواتف المحمول من الشركات مقدمة الخدمة وسرقة الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل المختلفة.أضافت التحريات أن الإعلانات تتضمنت عن بيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة «محددين» تستخدم في إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى قد تستخدم كوسيلة اتصال غير مشروعة، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون، وذلك بمقابل مادى يقوم الراغبين بتحويله له.وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة الشرقية)، وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول، بفحصه تبين إدارته للحساب محل الواقعة)، كما عُثر على المحفظة الإلكترونية التي يتم تحويل المبالغ المالية إليه من خلالها، وبمواجهة المتهم أقر بما توصلت إليه التحريات معللًا ذلك بغرض الاستفادة المادية،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.