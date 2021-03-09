«الأعمال الافارقة»: مؤتمر «دور القوى العاملة» يهدف لدعم اتفاقية التجارة البينية الإفريقية

قال الدكتورة مها محجوب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بالجمعية، إن مؤتمر «دور القوى العاملة في دعم وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الأفريقية» تهدف إلى تشيط دور القوى العاملة في دعم وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الإفريقية التي تأتي ضمن نشاط اللجنة لهذا العام 2021 وفق خطة موضوعة التي ستنهي 2063 لخدمة مجتمع المال والأعمال.وشارك في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي عبر الفيديو كونفراس مصر وغانا والسودان.