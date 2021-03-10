تعرف على عقوبة التحرش بالأطفال فى مصر

ما هي عقوبة التحرش بالأطفال في مصر





يرغب الكثير من المواطنين، عقب رؤية فيديو التحرش الجنسي بطفلة المعادي، معرفة العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 306 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 - 5 آلاف جنيه كل من تعرض للغير سواء كان في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات جنسية سواء بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما تغلظ العقوبة في حالة تكرار الفعل بالحبس مدة سنة ويدفع غرامة مالية ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أو هاتين العقوباتين.





قانونا عقوبة هتك العرض بالقوة

تنص المادة 268 و269 من قانون العقوبات كل من هتك عرض طفل أقل من 18 سنة ميلادية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وتشدد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو المتولين تربيتهم أو ممن لهم السلطان عليه أو في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وإذا اجتمع هذان الأمران تصل العقوبة إلى المؤبد وفقا للقانون المصري.





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ويرغب الكثيرون في معرفة عقوبة التحرش أيضا كما يرغبون في معرفة عقوبة التحرش بالأطفال في مصر حيث تنص المادة رقم 116 من قانون العقوبات المصري أنه يزيد بمقدار مثل الحد الأدنى للعقوبة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل أو في حالة ارتكاب الجريمة أحد الوالدين أو من له الولاية على الطفل أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه مثل المدرس أو المدرسة أو خادم له مما يعني أن الحبس لا يزيد عن سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وذلك لأن الطفل يعد في رعايته وتحت مسئوليته.



