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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

دينية الشيوخ: أبطال الجيش والشرطة يضربون يوميًا أروع الأمثلة فى التضحية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:33 م
الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر
أشرف لاشين
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أكد الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أن أبطال الجيش والشرطة يضربون كل يوم أروع الأمثلة في التضحية لأجل الوطن، ليحيا المواطنين في أمن وهدوء واستقرار، موجهًا التحية لأبطال مصر من رجال الجيش والشرطة الذي يضحون من أجل الوطن.

وقال عامر، في بيان له، بمناسبة اليوم الإحتفال بيوم الشعيد، أن الشعب المصري يقدر التضحيات التي يقدمها الأبطال البواسل من رجال الجيش والشرطة الذي يروون تراب الوطن بدمائهم الذكية، موجها التحية لكل أسر وأمهات شهداء مصر الأبرار.

ودعا رئيس اللجنة الدينية لمجلس الشيوخ الله ليحفظ مصر وأهلها من كل سوء، مطالبًا الجميع بالتكاتف والإصطفاف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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