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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار برج العرب يستقبل 60 رحلة جوية طوال اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:31 م
مطار برج العرب يستقبل
مطار برج العرب يستقبل
محمود السعدى
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استقبل مطار برج العرب الدولي، الثلاثاء، 60 رحلة داخلية ودولية نقلت نحو 8 آلاف راكب بمختلف الجنسيات وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتُواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة بكل الرحلات خلال السفر والوصول وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

كان مطار برج العرب قد حصل الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AH"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني.

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