ضابط «برتبة أب» يوصل التلاميذ لأولياء أمورهم بعد تعطل حافلتهم بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لأحد ضباط الشرطة يوصل التلاميذ لأولياء أمورهم بعد تعطل الحافلة الخاصة بالمدرسة بطريق كورنيش الإسكندرية.وعبروا عن سعادتهم وشكروا العقيد مدحت عبد الملاك، بإدارة مرور الإسكندرية، على مساعدة الأطفال وتوصيلهم لأولياء أمورهم بسيارة العمل واصفينه بأنه "ضابط شرطة برتبة أب".كما تم توجيه الشكر والتحية والتقدير إلى رجال الشرطة المصرية ورجال مرور الإسكندرية الشرفاء بقيادة اللواء أمجد أنور، مدير مرور الإسكندرية، وقيادات مديرية أمن الإسكندرية.