ضبط 1440 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوداء السوداء

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام عامل زراعى، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية بجلب أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم "مخصصة للاستخدام المنزلى" من إحدى محطات تعبئة الغاز بالدقهلية دون ترخيص، وتحميلها على سيارة "مقطورة بدون ترخيص" بعد تعبئتها من المحطة المشار إليها لتوزيعها خارج المحافظة.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة المشار إليها محمل عليها عدد (1440 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم "مملوءة" بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.بمواجهته بالمضبوطات، اعترف بنشاطه غير المشروع.