طرح البوستر الرسمي لمسلسل «ملوك الجدعنة»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل.ويستكمل كتابة العمل السيناريست أمين جمال وذلك بعد أن اعتذرت الكاتبة والسيناريست عبير سليمان عن استكمال كتابة باقي حلقات المسلسل.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة" قد تعاقدت مع كلا من بهاء سلطان وأحمد سعد لغناء تتري البداية والنهاية للمسلسل.ويواصل صناع العمل وعلى رأسهم نجمي المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، تصوير مشاهد المسلسل في لبنان بشكل مكثف.ويجسد مصطفى شعبان خلال العمل شخصية "سفينة"، أما عمرو سعد فيقدم شخصية "سارية"؛ حيث ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الشعبية وتدور أحداثها داخل الحارة."ملوك الجدعنة" من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز وغيرهم.