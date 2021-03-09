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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

200 سائح من مختلف الجنسيات يحلقون فى سماء الأقصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:24 م
سماء الأقصر
سماء الأقصر
محمود السعدى
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شهدت سماء الأقصر، الثلاثاء، انطلاق 15 رحلة بالون طائر نقلت نحو 200 راكب من مختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشّي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.

وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

كان مطار الأقصر الدولي حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.

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