البرلمان الليبي يعترض على 8 وزراء بحكومة الدبيبة

اعترض نواب في البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، على 8 وزراء في تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة مطالبين بتغيرهم.وأكدت مصادر برلمانية أنه تم إسقاط المرشّحين لوزارتي التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والتجارة، بعد توقيع 40 نائبا على رفضهم على ذلك بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني سقوطهم من التشكيلة الحكومية.فيما أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور أن الاعتراض على بعض أسماء التشكيلة الوزارية من حق النائب لأن اللائحة الداخلية تمنح النواب حق إسقاط أي مرشح بالحكومة عند بلوغهم 40 نائبا فأكثر، وذلك حسب قناة "فواصل" الليبية.وأشار بالكور إلى أن رئيس الحكومة الدبيبة أجاب عن كل الأسئلة الموجهة له، وتعهّد باستبدال النواب المعترَض عليهم، موضحا أن الأغلبية المطلوبة لمنح الحكومة الثقة 89 نائبا.وتوقع النائب في البرلمان أن تحصل الحكومة على أصوات أكثر من 100 نائب من إجمالي 180 نائبا أعضاء المجلس.وأعلن النواب الليبي مساء اليوم تعليق جلسة البرلمان إلى الغد للنظر في منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.