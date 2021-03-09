توقعات بزيادة معدلات التشغيل بين مطارت القاهرة والرياض

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، زيادة معدلات التشغيل بين المطارات المصرية والسعودية بداية من 31 مارس الجاري عقب قرار سلطات المملكة بعودة السفر بين البلدين بشكل طبيعي عقب تعليق السفر نتيجة تفشي فيروس كورونا.أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية استعدت لعودة التشغيل الجوي والركابين بين مصر والسعودية بشكلها الطبيعي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير بالصالات والمنشآت التابعة للمطارات المصرية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.أشارت المصادر إلى أن حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات، سيُساهم في زيادة معدلات التشغيل بالمطارات الرئيسية والسياحية والإقليمية.