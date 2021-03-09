تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

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يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم، عن، لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا، خاصة المباراة التي تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وكذلك مباراة ليفربول ولايبزيج.وتوفر «الدستور» لقراءها تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021.تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعيالقمر الصناعي نايل سات.التردد 12765.الاستقطاب افقي.معامل الترميز 27500.معادل تصحيح الخطأ 43.القمر الصناعي سهيل سات.التردد 11547.الإستقطاب عمودي.معامل الترميز 27500.وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.يلتقي باريس سان جيرمان في مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا مع نظيره برشلونة غدا الأربعاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ستذاع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports Premium 1.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.كما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح،نظيره فريق لايبزيج الألماني، غدا الأربعاء الموافق 10 مارس 2021، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.وذلك فى مباراة على ملعب “بوشكاش أرينا” فى مدينة بودابست فى المجر، في إياب دور الـ16 من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، “التشامبيونزليج” لموسم 20202021.و يزداد حجم الجمهور الذي يبحث عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN Sports HD على نايل سات، يوما بعد يوم وذلك بعد تطوير مجموعة القنوات الرياضة وظهور عدد كبير من منافسيها في الوطن العربي.وتستخدم قناة بي إن سبورت، أحدث معدات التصوير في مباريات كرة القدم وكذلك بث المبارايات، لتزويد المشاهدين بميزة بث تطابق المميزات الأوروبية وفقا لأعلى تقنية HD.