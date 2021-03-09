تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:25 م
أحمد عاشورطباعة
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم، عن تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021، لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا، خاصة المباراة التي تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وكذلك مباراة ليفربول ولايبزيج.
وتوفر «الدستور» لقراءها تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021.
القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12765.
الاستقطاب افقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 43.
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11547.
الإستقطاب عمودي.
معامل الترميز 27500.
وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.
يلتقي باريس سان جيرمان في مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا مع نظيره برشلونة غدا الأربعاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ستذاع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports Premium 1.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
كما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح،نظيره فريق لايبزيج الألماني، غدا الأربعاء الموافق 10 مارس 2021، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.
وذلك فى مباراة على ملعب “بوشكاش أرينا” فى مدينة بودابست فى المجر، في إياب دور الـ16 من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، “التشامبيونزليج” لموسم 20202021.
و يزداد حجم الجمهور الذي يبحث عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN Sports HD على نايل سات، يوما بعد يوم وذلك بعد تطوير مجموعة القنوات الرياضة وظهور عدد كبير من منافسيها في الوطن العربي.
وتوفر «الدستور» لقراءها تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021.
تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي
القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12765.
الاستقطاب افقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 43.
تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات
القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11547.
الإستقطاب عمودي.
معامل الترميز 27500.
وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.
يلتقي باريس سان جيرمان في مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا مع نظيره برشلونة غدا الأربعاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ستذاع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports Premium 1.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
كما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح،نظيره فريق لايبزيج الألماني، غدا الأربعاء الموافق 10 مارس 2021، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.
وذلك فى مباراة على ملعب “بوشكاش أرينا” فى مدينة بودابست فى المجر، في إياب دور الـ16 من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، “التشامبيونزليج” لموسم 20202021.
و يزداد حجم الجمهور الذي يبحث عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN Sports HD على نايل سات، يوما بعد يوم وذلك بعد تطوير مجموعة القنوات الرياضة وظهور عدد كبير من منافسيها في الوطن العربي.
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