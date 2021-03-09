23321 إصابة بكورونا فى البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الثلاثاء، تسجيل 23 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11 مليونا و51 ألفا و665 مصابا.وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، في نسختها باللغة الإنجليزية أنه تم تسجيل 987 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 266 ألفا و398 حالة وفاة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 9 ملايين و782 ألفا و230 شخصا، مضيفة أن عدد الحالات النشطة في البرازيل وصل إلى مليون و2947 حالة على مستوى البلاد.