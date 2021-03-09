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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مذكرة تفاهم بين «الوطنية للتدريب» والمعهد الكوري لتنمية الموارد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:19 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المعهد الكورى لتنمية الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية KIRD بمقر الأكاديمية عبر تقنية الفيديو كونفراس.

يأتى ذلك في إطار تبادل الخبرات والمعرفة المتاحة في مجالات تطوير المهارات القيادية وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقامت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بتوقيع مذكرة التفاهم مع كو تشان بارك رئيس المعهد الكوري الجنوبي لتنمية الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا، بحضور ممثلين عن الجانبين المصري والكوري. والدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدى سيول، وهدير القطان سكرتير ثالث بالسفارة المصرية في سيول.

وأعربت رشا عن امتنانها لجميع من اجتهد وساهم لإبرام هذا التعاون، وقدمت الشكر للسفير حازم فهمي، ولرئيس معهد KIRD السابق د.تشو سيونج تشان ولرئيسه الحالي د.كو تشان بارك وفريق العمل معه؛ حيث ساهمت رؤاهم وجهودهم في توقيع هذه الاتفاقية.

أضافت:"بتوقيع هذه المذكرة ستبدأ رحلة في غاية الأهمية، سنستطيع من خلالها وبالجهود التى ستُبذل فى هذا الإطار تطوير الكثير من الأفكار والاستراتيجيات والبرامج التدريبية الجديدة فى مجال العلوم والتكنولوجيات الحديثة".

وتابعت "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم أن الأكاديمية الوطنية للتدريب سوف تبذل كل ما في وسعها لتفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم بنجاح خلال الفترة القادمة".

من ناحيته، وجه كو تشان بارك الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب ولفرق العمل القائمة على هذا التعاون مؤكدًا أنه نتيجة للتطور العلمي والتكونولوجي السريع، أصبح لزامًا علينا تدريب الكوادر التي تقود الأمم لمواكبة هذا التطور والتغلب على التحديات المصاحبة له، متمنيًا أن تصنع الأنشطة المشتركة ما بين الأكاديمية والمعهد فارقًا في مجالات التدريب والبحث وغيرها.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الكورى لتنمية الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية KIRD إلى تنفيذ برامج مشتركة وتطوير ودعم المحتوى الإلكتروني لكلا الطرفين وتبادل الخبراء والتخطيط المشترك واستضافة منتديات وندوات؛ لتنمية الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

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