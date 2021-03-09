أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد «الجريمة»

بدأ اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد عز تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "الجريمة"، والذي يقوم بإخراجه شريف عرفة، وهو من إنتاج هشام عبدالخالق.وتقوم أحداث العمل حول دراما وحدوتة قائمة على دراما تشويقية، ويشارك في بطولته كل من الفنانة منة شلبي والفنان سيد رجب والفنان ماجد الكدواني.على الجانب الآخر؛ يواصل الفنان أحمد عز تصوير المشاهد الأخيرة الخاصة بمسلسل "هجمة مرتدة"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كل من هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.