محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بمركز زفتى، حيث استمرت أعمال إدخال الصرف الصحي بقرى (شبراملس، حنون، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، فرسيس التابعة لوحدة الغريب، كفر الجزيرة، كفر شمارة، كفر نواي، ميت النور، حانوت القبلي) بالإضافة إلى بدء أعمال إدخال الصرف الصحي بقرى ششتا وكفر سنبو.كما تابع محافظ الغربية أعمال إنشاء كوبري السكة الحديد بقرية ميت الحارون، وكذلك استكمال أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقرى (نهطاي، الضبابشة، كفر دمنهور، تفهنا العزب).يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري خاصةً القرى الأشد احتياجًا من رصف للطرق، إدخال الصرف الصحي، توصيل الغاز الطبيعي والكثير من الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف لتطوير ١٥٠٠ قرية من قرى الريف المصري في المرحلة الأولى منها.يُذْكَر أن مبادرة "حياة كريمة" بالغربية تشمل تنفيذ ١٥٦٣ مشروع في ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى بتكلفة متوقعة ٤.٥ مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف مواطن.