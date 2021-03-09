رئيس وزراء السودان يصل الرياض فى زيارة تستغرق يومين

وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق يومين يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء السوداني، خلال هذه الزيارة، ولي العهد السعودي وعددا من المسئولين السعوديين، كما يعقد الوفد المرافق لرئيس الحكومة السودانية لقاءات مع نظرائهم السعوديين طبقا لبيان رسمي سوداني.وكانت السودان أعلنت أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حمدوك إلى المملكة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.