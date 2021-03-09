مصرع رجل في اصطدام دراجة بخارية بسيارة مطافئ بأسوان

لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة مطافئ، بطريق الرغامة شرق التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بتصادم دراجة بخارية مع سيارة مطافي، أسفر عن مصرع شخص، "يدعي خليل. س. خ"، يبلغ من العمر 45 عامًا، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.