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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«منصور»: مبادرة تطوير القرى بالأقصر تشمل جميع التوابع من نجوع وعزب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:08 م
مبادرة تطوير القرى
مبادرة تطوير القرى بالأقصر
هدى الأمير
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أوضح المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمشرف على تنفيذ مبادرة تطوير القرى بمحافظة الأقصر، أن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة الأقصر (مركز إسنا ومركز أرمنت)، ستشمل جميع القرى والتوابع (النجوع والعزب) وسيشمل كل التجمعات السكنية داخل المركزين.

وتابع: ستتضمن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والطرق والكباري وتبطين الترع والمصارف والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية في منظومه التأمين الصحي والوحدات البيطرية ونقاط الإسعاف، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من قاطني القرى والتوابع بالمركزين، مؤكدا أن هناك تعليمات صادره لدعوة المقاولين من أبناء محافظة الأقصر لضمان تشغيل العمالة من أبناء الأقصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية والتي تشمل في مرحلتها الأولى عدد 51 مركزا تتضمن 1443 قرية وسيتم الانتهاء من الأعمال في نهاية عام 2021، وتشمل خدمات البنية الأساسية "مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات - الغاز – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات العامة الاجتماعية والمعيشية، بهدف إحداث تطوير شامل لكل قرى الريف المصري.

وضمن المرحلة الأولى من المشروع في محافظة الأقصر تم اختيار مركز إسنا بعدد 27 قرية تتضمن 220 تابع، ومركز أرمنت بعدد 7 قرى تتضمن 94 تابعا.

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