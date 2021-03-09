مصرع سوداني غرقا بترعة الرديسية بأسوان

لقي شخص سوداني الجنسية مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرديسية التابعة لمركز ومدينة إدفو، وجاري نقل جثمانه للمشرحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخصًا غرقًا بمدينة الرديسية بمركز إدفو، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المتوفى لمشرحة إدفو.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.